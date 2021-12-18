هولندا تفرض حجرا صحيا مشددا لكبح متحور "أوميكرون"
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض حجر صحي صارم في البلاد، لمنع متغير "أوميكرون" من الانتشار وتأجيج الجائحة.
وقال في مؤتمر صحفي: "أقف هنا الليلة بحزن. وبعبارة واحدة، سنفرض الإغلاق في هولندا اعتبارا من غد الأحد".
وأضاف: "هولندا مجبرة على الإغلاق مجددا. هذا ضروري على خلفية الموجة الجديدة من متحور "أوميكرون".
المصدر: "تاس" + "أ ف ب"
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