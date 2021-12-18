 
مباشر

هولندا تفرض حجرا صحيا مشددا لكبح متحور "أوميكرون"

أخبار العالم

هولندا تفرض حجرا صحيا مشددا لكبح متحور
Reuters
العاصمة الهولندية أمستردام - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzm3

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض حجر صحي صارم في البلاد، لمنع متغير "أوميكرون" من الانتشار وتأجيج الجائحة.

وقال في مؤتمر صحفي: "أقف هنا الليلة بحزن. وبعبارة واحدة، سنفرض الإغلاق في هولندا اعتبارا من غد الأحد".

وأضاف: "هولندا مجبرة على الإغلاق مجددا. هذا ضروري على خلفية الموجة الجديدة من متحور "أوميكرون".

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا