بريطانيا.. الشرطة تستخدم الهراوات في تفريق المحتجين على قيود كورونا - فيديو

أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة البريطانية استخدمت الهراوات في تفريق المحتجين على قيود كورونا بساحة البرلمان في لندن.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء جوازات "كوفيد – 19" وإلزامية الكمامة في الأماكن العامة.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة".

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة "الحدث الكبير" في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ"أوميكرون"، معربا عن قناعته بأن "هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد العدوى".

المصدر: RT