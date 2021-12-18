قادما من بلد عربي.. "أوميكرون" يصل أوكرانيا
Reuters Gleb Garanich
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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضي البلاد.
وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت أن الشخص الذي تم تشخيص إصابته بالمتحور الجديد عاد إلى البلاد من الإمارات حيث خالط مصابين بعدوى "كوفيد-19".
وأشارت الوزارة إلى أن المصاب يتلقى حاليا الرعاية الصحية والعمل جار على تحديد دائرة اتصالاته منذ عودته إلى البلاد.
وكانت الإمارات قد أعلنت أوائل ديسمبر الجاري عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الذي يعد شديد العداوة في أراضيها.
المصدر: RT
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