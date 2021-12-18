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المكسيك تسجل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 3 ملايين و930015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 297567 حالة.

ويؤكد المسؤولون المكسيكيون أن "الأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات (كوفيد-19)، من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

المصدر: "رويترز"

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