المكسيك تسجل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 3 ملايين و930015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 297567 حالة.
ويؤكد المسؤولون المكسيكيون أن "الأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات (كوفيد-19)، من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".
المصدر: "رويترز"
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