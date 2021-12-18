السجن 5 سنوات لمناصر لترامب أدين بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكابتيول

حكم القضاء الأمريكي على مناصر للرئيس السابق دونالد ترامب بالسجن 5 سنوات أدين بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونغرس، في أشد عقوبة حتى الآن في هذه القضية.

وفي صور وتسجيلات فيديو التقطت في ذاك اليوم بدا روبرت سكوت بالمر (54 عاما) مرتديا سترة تحمل العلم الأمريكي عليها شعارات مؤيدة لترامب ومعتمرا قبّعة كتب عليها "فلوريدا لترامب" وهو يرشق عناصر الشرطة بألواح وبمطفأة حريق أمام الكونغرس.

وحاول دخول حرم الكونغرس بالقوة، لكن عناصر الأمن صدوه مستخدمين رذاذ الفلفل وعاد بعدها لرشق الشرطة إلى أن أصيب بعيار مطاطي.

وقبل الحكم الأخير كانت العقوبة الأشد الصادرة في هذه القضية تقتصر على الحبس لمدة 41 شهرا، وصدرت بحق رجلين أدينا بإعاقة إجراء رسمي من دون أن يتهما بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون.

ووجهت الاتهامات في قضية اقتحام الكونغرس لأكثر من 700 شخص، غالبيتهم بمخالفات بسيطة على غرار دخول الكابيتول بصورة غير مشروعة.

المصدر: أ ف ب