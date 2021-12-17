زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة جزر فيجي

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الجمعة أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة ضرب شرقي ليفوكا بجزر فيجي.

وتم تحديد مركز الزلزال الذي بلغ عمقه 557.52 كم، عند خط عرض 17.9438 درجة جنوبا وخط طول 178.5011 درجة غربا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة الأرضية تم تسجيلها في الساعة 20:02:28 بتوقيت غرينتش.

ولم يتم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو دمار أوتهديد بحدوث تسونامي.

المصدر: وكالات