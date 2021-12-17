ضمن إجراء المعاملة بالمثل.. روسيا تحظر دخول 7 مواطنين بريطانيين أراضيها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو منعت دخول 7 بريطانيين، ردا على عقوبات لندن ضد 7 مواطنين روس بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض أليكسي نافالني.

وقالت: "تحت ذرائع بعيدة المنال وعبثية، أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 2021 عن فرض قيود شخصية على 7 مواطنين روس بموجب نظام العقوبات الوطني بسبب ما اعتبرته عن مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم المزعوم لنافالني".

وأضافت: "موسكو تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد روسيا لا أساس له من قبل لندن وتأكيدا عمليا على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية".

وتابعت: "ردا على الأعمال غير الودية للندن وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا".

وأشارت، إلى أن "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين إلى مسار بناء".

ودعت زاخاروفا القيادة البريطانية "مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة فيما يتعلق ببلدنا.. ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب".

المصدر: "نوفوستي"