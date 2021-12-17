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الكرملين: تركيا لا تسعى لبناء إمبراطورية عثمانية جديدة

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الكرملين: تركيا لا تسعى لبناء إمبراطورية عثمانية جديدة
Sputnik
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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استبعد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي سعي تركيا لبناء إمبراطورية عثمانية جديدة.

وفي حديث لقناة "روسيا 1"، قال إن "فكرة الوحدة الروحية للعالم التركي تحظى بشعبية كبيرة في تركيا".

وأضاف: "في الواقع، هناك قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية للعالم التركي.. دول آسيا الوسطى، وحتى أبناء روسيا الاتحادية من تتار وباشكير، يجمعهم تاريخ مشترك مع الأتراك".

وتابع: "هناك تاريخ لغوي، والتقاليد الثقافية والعامة المشتركة، وهذا ليس شيئا فظيعا".

المصدر: "تاس"

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