ألمانيا: حزب ميركل يختار المحافظ فريدريش ميرتس زعيما له

انتخب حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في ألمانيا، والذي كانت تتزعمه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، المحافظ فريدريش ميرتس زعيما جديدا للحزب.

ويمثل ميرتس (66 عاما) الجناح المحافظ للحزب ويعتبر خبيرا في مجال الاقتصاد والتمويل، إذ شارك لسنوات عديدة في المجال التجاري، والربط بين أكبر الشركات في ألمانيا والسياسة.

وأعلن ميرتس عن ترشحه لرئاسة الحزب الاثنين الماضي، وسط أزمة داخلية حادة بعد انسحاب ميركل من المشهد الحزبي، وخسارته المدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.

وحصل ميرتس على تفويض من قبل فرعه المحلي التابع لحزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" مساء الاثنين، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لخلافة أرمين لاشيت، الذي قاد الحزب إلى الهزيمة وكانت النتيجة الأسوأ على الإطلاق في الانتخابات الماضية.

يذكر أن فريدريش ميرتس خسر أمام لاشيت في انتخابات زعامة الحزب عام 2021، وقبلها أمام الزعيمة السابقة انغريت كرامب كارنبور عام 2018، وكان واضحا في خطاب أخير له أن لديه خطة عمل لـ"تحرير حزبه من سمات النزعة المحافظة"، حسب تعبيره.

المصدر: "أ ب" + وكالات