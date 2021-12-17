المنسق الأوروبي في مباحثات إيران النووية: هناك أرضية للتفاوض وأمامنا أسابيع فقط للتوصل لاتفاق

أشاد المنسق الأوروبي في المباحثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بالجولة الجديدة من المفاوضات.

وقال نائب المدير العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في بمناسبة اختتام الجولة السابعة من المباحثات (وهي الأولى منذ تعليق المباحثات في الصيف الماضي بسبب تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران)، إن علاقات عملية جيدة جدا أقيمت بسرعة مع الفريق التفاوضي الجديد من طهران.

وأشار مورا إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار شهدت إدخال بعض "العناصر الأكثر مناسبة" من المواقف الإيرانية الجديدة إلى الوثائق التي ستشكل أرضية للتفاوض.

ولفت المنسق الأوروبي إلى أن هناك وثيقة مطروحة على الطاولة تشمل كافة نواحي المباحثات الجارية، وأنها، مع بعض الاستثناءات الصغيرة، تشكل أرضية مشتركة للمضي قدما في الحوار.

وأكد مورا أن أطراف الاتفاق النووي اتفقت على أن هذا النص يمثل أرضية مشتركة للتفاوض.

وشدد مورا على تضييق النافذة الزمنية المتوفرة لإحياء الاتفاق النووي، قائلا: ""ليست أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل إلى اتفاق.. وهناك إحساس بضرورة الاستعجال، وذلك يحظى بأهمية قصوى إذا كنا نريد في الواقع النجاح في هذه المباحثات".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن المباحثات ستستأنف قريبا وأبدى أمله في أن يحصل ذلك بحلول نهاية العام الجاري، مقرا بأن مهمة صعبة تنتظر الأطراف في الجولة الثامنة منها، ويتعين عليها جميعا، وخصوصا على إيران والولايات المتحدة، تقديم تنازلات وتضحيات.

المصدر: RT + "رويترز"