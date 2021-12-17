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ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار وعرضنا على واشنطن بدء العلاقات بصفحة جديدة

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ريابكوف: علاقاتنا مع الناتو قابلة للانفجار وعرضنا على واشنطن بدء العلاقات بصفحة جديدة
Sputnik
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قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن وضع العلاقات بين روسيا والناتو غير مقبول للجميع، ويحمل في طياته مخاطر الانفجار، ويجب فعل شيء ما حيال ذلك.

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وذكر ريابكوف، أن روسيا، بتقديمها مبادرة الضمانات، عرضت على الناتو والولايات المتحدة بدء العلاقات بصفحة جديدة.

وأضاف: "يجب عليهم نسيان الماضي، والنظر إلى كل شيء بطريقة جديدة والبدء في تدوين علاقاتنا من الصفر، واستخدام كأساس للاتفاقات المقبلة، ما وضعناه على الورق وتم نقله ونشره اليوم".

ونوه ريابكوف بأن مقترحات روسيا للولايات المتحدة والناتو ليست محاولة إعادة النظر في نتائج الحرب الباردة، لأنه لا يمكن العودة إلى الماضي.

وقال ريابكوف: "أود أن أقول إن هذه مراجعة للتوسع ضد مصالح روسيا، والذي نفذه الغرب الجماعي بأشكال مختلفة، باستخدام أشكال مختلفة وموارد مختلفة وشركاء مختلفين لتحقيق أغراض معادية لروسيا في السنوات الأخيرة".

المصدر: نوفوستي

 

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