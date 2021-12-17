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الهند تسجل 101 إصابة بمتحور "أوميكرون"

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الهند تسجل 101 إصابة بمتحور
Reuters
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أعلنت الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 101 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن الهند اكتشفت ما مجموعه 101 حالة إصابة بفيروس أوميكرون لفيروس كورونا.

وأضاف "أن بعض المناطق تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الإجمالية مقارنة بالاختبارات".

المصدر: رويترز

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