الهند تسجل 101 إصابة بمتحور "أوميكرون"
Reuters
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أعلنت الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 101 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.
وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن الهند اكتشفت ما مجموعه 101 حالة إصابة بفيروس أوميكرون لفيروس كورونا.
وأضاف "أن بعض المناطق تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الإجمالية مقارنة بالاختبارات".
المصدر: رويترز
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