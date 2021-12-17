الكرملين: روسيا تكيّفت مع العقوبات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، غير قانونية ولا تؤدي إلى الأهداف المحددة لها.

وشدد بيسكوف، على أن موسكو سترد عليها بشكل مطابق تماما، لكن بشكل عام تكيفت روسيا مع هذه العقوبات.

وعندما طلب منه التعليق على كيفية تعامل روسيا مع لهجة العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي وما إذا كان يرى احتمالات رفع العقوبات، أضاف بيسكوف: "لم نكن المبادرين لفرض العقوبات في البداية، ولا يجب علينا أن نثير هذه المسألة. كما تعلمون توجد لدينا مجموعة كاملة من الإجراءات المضادة ونقوم بتنفيذها، كما سنقوم لاحقا بتطبيقها".

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وتابع بيسكوف القول: "ما زلنا نعتقد أن هذا غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، والأهم من ذلك، لم تؤد العقوبات في أي مكان إلى تحقيق الأهداف المحددة لها".

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن روسيا "تكيفت تماما مع الظروف الاقتصادية الحالية، بل وتعلمت جني الفوائد من ذلك - من حيث تطوير إنتاجها والاستعاضة عن الاستيراد".

الليلة الماضية، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا خلال قمة بروكسل بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي