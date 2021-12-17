زعيم كوريا الشمالية يحضر مراسم إحياء ذكرى والده الراحل (صورة+فيديو)

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم حفلا تذكاريا لوالده الراحل كيم جونغ-إيل في الذكرى السنوية العاشرة لوفاته.

إقرأ المزيد

وأفاد تلفزيون كوريا الشمالية الحكومي، بأن الحفل التذكاري أقيم في ساحة قصر الشمس "كومسوسان"، الضريح الذي يخلد ذكرى زعماء الشمال السابقين في بيونغ يانغ.

وحضر نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن الحفل، وطلب من سفير كوريا الشمالية لدى الصين ري ريونغ-نام نقل تحياته الحارة وأطيب تمنياته إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

Reuters

وقد توفي "كيم جونغ-إيل" في 17 ديسمبر من عام 2011، بعد أن حكم النظام المنعزل منذ وفاة والده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونغ في عام 1994.

وتولى كيم جونغ-أون الابن الثالث للزعيم الراحل، زمام القيادة في الشمال في خلافة وراثية أخرى للسلطة.

وتتسم كوريا الشمالية بمزاج تذكاري قبل الذكرى السنوية بسلسلة من الأحداث التي تروج للزعيم الراحل وتسلط الضوء على الولاء للزعيم الحالي.

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الرئيسية في كوريا الشمالية، في افتتاحيتها، إنه يتعين على البلاد المضي قدما في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف السنة الأولى من خطتها التنموية الخمسية التي تم الكشف عنها في مؤتمر الحزب في يناير تحت قيادة كيم.

وأقامت سفارة كوريا الشمالية لدى الصين أمس الخميس مراسم تأبين لإحياء ذكرى الزعيم السابق الراحل، مؤكدة على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ، قد فرض على مواطنيه 11 يوما من الحداد في الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل قبل 10 أعوام.

المصدر: يونهاب