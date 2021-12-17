حكم بسجن فرنسيين في مدغشقر بتهمة التخطيط لتدبير انقلاب

أصدرت محكمة في مدغشقر اليوم الجمعة حكما بسجن مواطنين فرنسيين أدينا بالتخطيط لتدبير انقلاب سلطوي في البلاد.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن المحكمة قضت بسجن الفرنسيين المعتقلين، وهم من ستة معتقلين على خلفية المخطط الانقلابي المزعوم، لمدة 10 سنوات و20 عاما مع الأشغال الشاقة.

ونقلت الوكالة عن أحد محامي الدفاع، سولو رادسون، وصفه المحاكمة بأنها سياسية، قائلا: "سنقدم طلب استئناف.. لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، إنه حكم جائر والملف فارغ".

وكانت النيابة العامة في مدغشقر قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تملك "أدلة مادية تؤكد أن الموقوفين وضعوا خطة للقضاء على عدد من الشخصيات في الدولة أو تحييدها، بما في ذلك الرئيس ندري راجولينا".

المصدر: "فرانس برس"