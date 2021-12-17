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19 قتيلا على الأقل جراء حريق داخل مبنى مكاتب في أوساكا اليابانية

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19 قتيلا على الأقل جراء حريق داخل مبنى مكاتب في أوساكا اليابانية
AP Sherry Zheng
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أفادت وسائل إعلام يابانية بأن قرابة 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق كبير اندلع اليوم الجمعة داخل مبنى مكاتب في مدينة أوساكا جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مصادر مشاركة في التحقيق في الحادث المأساوي تأكيدها ارتفاع حصيلة قتلى الحريق إلى 19 قتيلا على الأقل.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، ويوجد في هذا الطابق مشفى مخصص للطب النفسي.

وأكدت إدارة الإطفاء إجلاء 27 شخصا، منهم 10 نساء، من الطابق الذي اندلع فيه الحريق، وكلهم لا يظهرون أي علامات على الحياة مع توقف القلب والتنفس.

وأكدت تقارير صحفية يابانية أن الحريق كان على الأرجح بفعل فاعل.

وأفادت مصادر "كيودو" بأن رجلا في الستينيات من عمره مشتبه فيه بإضرام النار بواسطة سائل جاء به إلى المبنى.

المصدر: "كيودو" + NHK

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