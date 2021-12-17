شولتس: لا علاقة للسياسة في القرارات المتخذة حول "السيل الشمالي -2"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن وكالة الشبكات الفيدرالية في ألمانيا تتخذ قراراتها حول "السيل الشمالي -2"، دون أن تسترشد بالسياسة بتاتا، لأنه مشروع تجاري.

وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بمشروع السيل الشمالي -2، الحديث يدور عن مشروع تم فيه توظيف استثمارات خاصة وتم تنفيذه بشكل كبير لدرجة أن خط الأنابيب بات موجودا بالفعل".

وأشار شولتس إلى أنه يجري النظر حاليا، في مطابقته لتشريعات الطاقة الأوروبية. ووفقا له، تتضمن العملية "الكثير من المشاورات".

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وقال: "هذه العملية جارية. لكن السؤال الآخر، هو ما يمكننا القيام به لضمان عدم انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا. تشعر ألمانيا بمسؤولية كبيرة لضمان استمرار أوكرانيا في لعب دور دولة ترانزيت للغاز".

وأشار إلى أن برلين بذلت جهودا كبيرة، لإبرام اتفاق بين موسكو وكييف بشأن ترانزيت الغاز.

المصدر: تاس