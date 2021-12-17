مقتل 4 أطفال في حريق بمنزل في لندن

أفادت الشرطة البريطانية بأن حريقا في منزل في العاصمة لندن أودى بحياة أربعة أطفال مساء أمس الخميس.

وقال مسؤولون بالشرطة وإدارة الإطفاء إنه تم انتشال الأطفال، الذين يعتقد أنهم أقارب، من المنزل في جنوب لندن بعد إخماد الحريق وجرى نقلهم إلى المستشفى، غير أنهم توفوا متأثرين بإصاباتهم.

وذكرت فرقة إطفاء لندن في بيان أن ثماني عربات إطفاء وحوالي 60 رجلا شاركوا في مكافحة الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من المساء، والذي لم يعرف سببه بعد.

London Fire Commissioner Andy Roe has spoken of his profound sadness after the tragic death of four children at a house fire in Sutton this evening

He said: “This is an incident that has left everyone numb with profound sadness.https://t.co/V9Yj3575j9 — UK News in Pictures (@UKNIP247) (@uknip247) December 17, 2021

المصدر: "رويترز"