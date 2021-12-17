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مقتل 4 أطفال في حريق بمنزل في لندن

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مقتل 4 أطفال في حريق بمنزل في لندن
Reuters HENRY NICHOLLS
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أفادت الشرطة البريطانية بأن حريقا في منزل في العاصمة لندن أودى بحياة أربعة أطفال مساء أمس الخميس.

وقال مسؤولون بالشرطة وإدارة الإطفاء إنه تم انتشال الأطفال، الذين يعتقد أنهم أقارب، من المنزل في جنوب لندن بعد إخماد الحريق وجرى نقلهم إلى المستشفى، غير أنهم توفوا متأثرين بإصاباتهم.

وذكرت فرقة إطفاء لندن في بيان أن ثماني عربات إطفاء وحوالي 60 رجلا شاركوا في مكافحة الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من المساء، والذي لم يعرف سببه بعد.

المصدر: "رويترز"

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