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البرازيل تسجل 124 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 124 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
البرازيل
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 124 وفاة و3720 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونا و204941 وإجمالي الوفيات إلى 617395.

وتبقى الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم ست من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني يوم الجمعة.

المصدر: رويترز

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