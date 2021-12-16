مصدر: زعماء الاتحاد الأوروبي يقررون تمديد العقوبات على روسيا

أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة "تاس" الروسية بأن زعماء دول الاتحاد قرروا تمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لـ6 أشهر أخرى.

وقال المصدر إن الزعماء قرروا خلال قمة الاتحاد في بروكسل يوم الخميس تمديد العقوبات ضد روسيا حتى 31 يوليو المقبل.

وأضاف أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن هذا القرار رسميا، ليدخل حيز التنفيذ.

إقرأ المزيد

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا بعد استفتاء عام.

ونفت روسيا تورطها في الأحداث الأوكرانية، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع، وفرضت عقوبات جوابية شملت حظر استيراد المنتجات الزراعية وغيرها من السلع من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس