الولايات المتحدة.. القبض على مقاول سابق في البنتاغون بتهمة الشروع في التجسس لصالح روسيا
AFP
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على مواطن أمريكي عمل في وقت سابق بصفة متعاقد مع وزارة الدفاع "البنتاغون"، بتهمة الشروع في التجسس لصالح روسيا.
وأشار بيان عن الوزارة إلى أن جون روف جونيور البالغ 63 عاما اعتقل مساء الأربعاء في ساوث داكوتا، بتهمة الشروع في تسريب معلومات سرية حول الأمن القومي الأمريكي لحكومة أجنبية.
وأضاف: "في حالة إدانته، سيواجه روف السجن مدى الحياة".
المصدر: "تاس"
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