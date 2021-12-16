بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي، فيما أشار كبير المسؤولين الصحيين إلى أن "الأيام المقبلة ربما تشهد ارتفاعا كبيرا بالإصابات".

وقال كريس ويتي إن "الزيادة في الحالات ترفع الضغط على الخدمات الصحية التي تعاني من الضغوط".

وأضاف أن "متحور أوميكرون سريع الانتشار لدرجة أنه حتى لو ثبت أنه أقل خطرا في أعراضه من السلالات الأخرى، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يتسبب في زيادة عدد حالات دخول المستشفيات".

وسجلت بريطانيا 88376 إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة، بزيادة نحو عشرة آلاف عن الرقم القياسي السابق المسجل أمس الأربعاء.

المصدر: "رويترز"