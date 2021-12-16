روسيا تنفي تورطها في مقتل خانغوشفيلي وتصر على براءة مواطنها المسجون في ألمانيا

رفضت موسكو الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة ألمانية أمس بحق المواطن الروسي فاديم سوكولوف، بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس عن قناعتها التامة بأن هذا الحكم غير موضوعي على الإطلاق وتقف وراءه دواع سياسية بشكل واضح، مضيفة: "نصر على براءة مواطننا الذي يحتفظ بحق تقديم طعن ضد الحكم غير العادل الصادر بحقه إلى المحكمة الألمانية العليا".

ورفضت الوزارة بشدة "الاتهامات الباطلة والبعيدة عن الواقع إطلاقا" بتورط أجهزة حكومية روسية في قضية قتل خانغوشفيلي، مشددة على أن هذه الاتهامات فبركت بمساعدة أجهزة استخباراتية أجنبية ومؤسسات مرتبطة بها.

وأشار البيان إلى أن خانغوشفيلي الذي كان يحمل الجنسية الجورجية كان إرهابيا أقام في ألمانيا بمعرفة سلطات هذا البلد، لافتا إلى أن الفرضية الوحيدة التي تم تقديمها إلى وسائل الإعلام الألمانية النظامية في أعقاب مقتل هذا القائد الميداني السابق في أغسطس 2019 تم إكمالها من خلال "التلاعب بالحقائق بناء على افتراءات باطلة ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية فقدت منذ وقت طويل مصداقيتها وكان لديها ضلوع في كافة العمليات الهمجية المضادة لروسيا في السنوات الأخيرة تقريبا".

وتابعت الوزارة أن هذه الفرضية استندت خاصة إلى اعترافات شهود تم تقديمها تحت الضغط وأدلة زائفة أقر من جمعوها بأنهم فعلوا ذلك بواسطة أساليب غير مشروعة وغير قانونية بشكل واضح.

واتهم البيان النيابة والقضاء في ألمانيا بتجاهل أي فرضيات سليمة أخرى بخصوص قضية مقتل خانغوشفيلي في متنزه تيرجارتن في برلين.

كما أبدت الوزارة خيبة أملها العميقة إزاء قرار الحكومة الألمانية إعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصيتين غير مرغوب فيهما على خلفية هذا الحكم، واصفة هذا القرار بأنه "عمل عدائي جديد بحق روسيا" من قبل ألمانيا.

وشددت الوزارة على السلطات الألمانية كانت على أتم الدراية بأنه من المستحيل أن تكون أي علاقة بين هذين الدبلوماسيين الروسيين وقضية خانغوشفيلي، مضيفة: "يجب ألا يكون هناك أي ريب في برلين بأن الجانب الروسي سيتخذ إجراءات رد مناسبة في هذه الظروف".

وأفادت الأجهزة الأمنية الألمانية في وقت سابق بأن المواطن الروسي المدان بارتكاب جريمة قتل خانغوشفيلي وصل إلى برلين بوثائق مزورة، وفي 23 أغسطس 2019 أطلق النار وقتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عاما في متنزه تيرجارتن وسط برلين.

المصدر: RT