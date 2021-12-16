ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا شديدا بشأن أوكرانيا
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rytu
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم 16 ديسمبر.
وقال شارل ميشيل في ختام قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "هناك عقوبات قائمة (ضد روسيا) ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهور الوضع" حول أوكرانيا.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي أعد موقفا واضحا وشديدا بشأن الوضع حول أوكرانيا ونحن سنبحثه خلال القمة يوم الخميس".
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد روسيا، لكنها أعربت عن أملها بألا يحدث هناك أي تصعيد.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.