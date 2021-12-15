بايدن: سنواصل التحدث مع بوتين لوقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يخطط للاستمرار في تواصله مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في المستقبل القريب.

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وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي عقد لقاء جديد مع بوتين قريبا: "سنواصل التحدث على مدى وقت طويل".

وأجرى بوتين وبايدن يوم 7 ديسمبر محادثات عبر الفيديو استمرت ساعتين وركزت على مناقشة الملف الأوكراني والأمن السيبراني وسبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بايدن لاحقا إنه "حذر بوتين من أن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيؤدي إلى "تبعات وخيمة" بالنسبة إلى روسيا" و"سيكلفها ثمنا غاليا".

من جانبه، ذكر الكرملين أن بوتين أشار لبايدن إلى أن السلطات الأوكرانية تتبع نهجا لتقويض اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الداخلية في البلاد، كما حذر من أن استمرار توسع الناتو شرقا ونشر الحلف أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا خط أحمر بالنسبة إليها.

المصدر: وكالات