روسيا تسلم إلى الولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن "الضمانات الأمنية"

سلمت روسيا إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حزمة من الاقتراحات بشأن وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات في أوروبا.

وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين أن هذه الاقتراحات سلمت إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون أوروبا وأوراسيا، كارن دونفريد، التي أجرت اليوم محادثات في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي، دميتري قوزاق.

ووفقا لتصريحات أوشاكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثات افتراضية جرت بينهما اليوم، بتسليم موسكو هذه الاقتراحات المحددة إلى الجانب الأمريكي وشدد على على استعداد روسيا لبدء التفاوض على هذه المسألة المهمة للغاية فورا، مبديا أمله في أن يرد الأمريكيون وحلف الناتو بإيجابية على هذه المبادرة الروسية.

ولفت مساعد الرئيس إلى أن موسكو تعتزم مناقشة اقتراحاتها بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة علنا دون إخفاء أي شيء لكون هذه المسألة تحظى بأهمية قصرى لروسيا وضمان أمنها، مؤكدا أن ريابكوف سيمثل الجانب الروسي في هذه المفاوضات.

كما كشف أوشاكوف أنه سيجري اتصالا مع مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية بخصوص الضمانات الأمنية، دون الكشف عن اسمه.

من جانبها، أكدت دونفريد، في ختام زيارتها إلى موسكو، تلقيها الاقتراحات الروسية بشأن هذه المسألة، وقالت: "سأنقل هذه الأفكار إلى واشنطن كما سأبلغ بها حلفاءنا وشركاءنا".

ولفتت الدبلوماسية الأمريكية إلى أنها ستتوجه من موسكو إلى بروكسل بغية "مواصلة التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركات بخصوص الخطوات المستقبلية"، مشددة على أن كافة اتصالاتها تهدف إلى تطبيق الهدف المطروح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتمثل بإقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ بين واشنطن وموسكو.

وجاءت مبادرة وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات في أوروبا على لسان الرئيس بوتين الذي كلف وزارة الخارجية الروسية في الشهر الماضي ببدء العمل في هذا الاتجاه.

المصدر: وكالات