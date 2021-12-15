وفاة العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية عن عمر ناهز 102 عاما

عن عمر ناهز 102 عاما، توفي كيم يونغ جو، الأخ الأصغر لمؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، وأرسل الزعيم البلاد كيم جونغ أون إكليلا من الزهور إلى نعشه يوم الثلاثاء.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن المتوفي كيم يونغ جو، هو العم الأكبر للزعيم جيم جونغ أون، وحائز على وسامي كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، ووُصف بأنه بطل كوريا الشمالية، ونائب فخري سابق لرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

وذُكر أنه كان شغل "لفترة طويلة" مناصب حزبية وحكومية مهمة، وأنه "حارب بإخلاص من أجل تجسيد خط الحزب وتوجهه"، وقدم مساهمة كبيرة في التسريع الديناميكي للبناء الاشتراكي، وتعزيز وتطوير كوريا الشمالية.

وفيما لم يتم الكشف عن تاريخ محدد لوفاة كيم يونغ جو، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن "إكليلا من الزهور، وُضع نيابة عن الرفيق العزيز كيم جونغ أون على نعش المتوفى في 14 ديسمبر".

وأفيد في هذا السياق بأن كيم يونغ جو، كان وُلد في عام 1920، وشغل خلال عهد كيم كيم إيل سونغ، منصبا مهما في الحزب، إلى أن حل مكانة ابن أخيه والزعيم اللاحق، كيم جونغ إيل في عام 1973.

ولحوالي 20 بعد سنوات من ذلك، لم يشارك كيم يونغ جو عمليا في السياسة، فيما عاد في عام 1993 إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس البلاد، وانتخب في عام 2009 نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة مجلس الأمن القومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

المصدر: نوفوستي