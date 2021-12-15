بوتين وشي يبحثان في اجتماع عن بعد العلاقات الثنائية وملفات دولية

يجري الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات افتراضية لمناقشة الملفات الثنائية والدولية الأكثر إلحاحا.

ورحب بوتين اليوم الأربعاء في مستهل اجتماع القمة الافتراضي بشي وأبدى بالغ سروره برؤيته، ولوح الرئيسان لأحدهما الآخر باليد.

وأشاد بوتين بمستوى العلاقات بين روسيا والصين واصفا إياها "مثالا يحتذى به للتعاون بين دولتين في القرن الـ21"، وقال إن العلاقات بين موسكو وبكين تتميز بـ"الرغبة المشتركة في جعل الحدود المشتركة حزاما للسلام الدائم وحسن الجوار".

وأعرب الرئيس الصيني من جانبه عن قناعته التامة بأن تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة التي ستنطلق في بكين في فبراير المقبل سيكون عند أعلى مستوى.

وأبدى بوتين تطلعه إلى زيارة بكين في فبراير بغية لقاء شي وحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، مشددا على أن روسيا والصين تدعمان إحداهما الأخرى دائما فيما يخص التعاون الرياضي، بما في ذلك في رفض أي محاولات لتسييس الرياضة.

بدوره، لفت شي إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام تحديات مختلفة وأثبتت أن لديها مقومات الحياة.

وشكر الرئيس الصيني نظيره الروسي على تصديه لمحاولات دق إسفين بين بكين وموسكو، مبديا تطلعه إلى لقاء بوتين في فبراير.

وسبق أن أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن المحادثات بين بوتين وشي اليوم تتناول نتائج العمل المشترك على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين في عام 2021 وأولويات التعاون في الفترة القادمة، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن الملفات الدولية والإقليمية الملحة.

المصدر: RT + وكالات