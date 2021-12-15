قوات روسية تجري تدريبات على حماية المجال الجوي بالقرم باستخدام "إس-400"

أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية على حماية المجال الجوي لشبه جزيرة القرم، باستخدام منظومات الدفاع الجوي "إس-400".

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، إن تشكيلات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، المنتشرة في شبه جزيرة القرم، أجرت تمرينا خاصا للدفاع الجوي التكتيكي باستخدام منظومات إس-400.

وأوضح المكتب الصحفي أن قوات الدفاع الجوي قامت بنشر منصات إطلاق صورايخ "إس-400"، وتشغيل الرادارت، وتنسيق البيانات والإحداثيات ووضع الأنظمة في حالة استعداد، وبكشف العدو المفترض الذي تمت مرافقته وتوجيه ضربات بقذائف إلكترونية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذه التدريبات تم التخطيط لها مسبقا، وفي الوقت نفسه، تتزامن مع التوتر في البحر الأسود وعلاقته بالأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي