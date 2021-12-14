ملثمون يهاجمون مسجدا في شرق ألمانيا

تعرض مسجد في مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا لهجوم أدى إلى تحطم 4 نوافذ به، بحسبما قال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ووفقا للنتائج الأولية، فإن المسجد الواقع في منطقة فولكمارسدورف تضرر جراء تجمع قام به حوالى 100 شخص ملثم، صنفتهم الشرطة على أنهم جماعة يسارية.

وأشعلت المجموعة النار في صناديق القمامة في مكان قريب.

واحتجزت الشرطة 11 شخصا. ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.

المصدر: د ب أ