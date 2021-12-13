الصين تعرب عن استعدادها لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى الولايات المتحدة

قال شيوي وي المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إن بكين مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى المتضررين من الأعاصير في الولايات المتحدة وفقا لاحتياجاتهم.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إن الصين تقدم التعازي في الضحايا الأمريكيين، مضيفا: "نأمل أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن، وأن يستطيع الأشخاص المتضررون إعادة بناء منازلهم في وقت مبكر".

هذا واجتاح ما لا يقل عن 30 إعصارا الليلة الماضية ست ولايات في الأجزاء الواقعة بوسط الولايات المتحدة، وهي أركنساس وميسيسيبي وإلينوي وكنتاكي وتينيسي وميزوري، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والخسائر الاقتصادية.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، إن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 - 100 قتيل، داعيا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

المصدر: "شينخوا" + RT