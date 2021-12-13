قراصنة يختطفون سفينة في خليج غينيا

أعلنت شركة Dryad Global الأمنية المختصة بالملاحة البحرية أن قراصنة اختطفوا سفينة حاويات بالقرب من سواحل غينيا الاستوائية.

ووقع الحادث في مياه خليج غينيا، جنوب شرقي ميناء لوبو في غينيا الاستوائية.

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وأشارت الشركة إلى أن القراصنة احتجزوا 6 أفراد من طاقم السفينة، حسب المعطيات الأولية.

وأضاف موقع الشركة أن هذا هو الحادث العاشر من نوعه في عام 2021، حيث تم اختطاف 76 من البحارة كرهائن.

ويعتبر خليج غينيا أحد أكثر المناطق خطورة بالنسبة للملاحة البحرية.

المصدر: "نوفوستي"