شمخاني: حرب اليمن ودور "حزب الله" ومقاومة غزة أمثلة على التغيير الجيوسياسي في المنطقة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن هناك تغيرا أمنيا في المنطقة أحدثته ثلاثة عوامل.

وأوضح شمخاني في تصريحات نقلتها شبكة "نور نيوز" أن "هزيمة التحالف العربي في حرب اليمن، والعزيمة الجادة لحزب الله اللبناني للحفاظ على معادلة الردع، وظهور غزة كقوة مهمة ضد الكيان الصهيوني، تعد من أمثلة هذا التغيير الجيوسياسي والأمني في المنطقة".

وأضاف أن "انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة بسبب فشل سياساتها في العراق وأفغانستان وغرب آسيا يأتي استمرارا لتقليص هيمنة أمريكا في العالم، وتركيزها على مواجهة روسيا والصين"، لافتا إلى أن "من أهم التطورات في هذه الفترة هو فشل استراتيجية الضغوط القصوى للولايات المتحدة وحلفائها على إيران".

وأشار شمخاني إلى أن "جميع هذه المتغيرات والصفعة القوية التي وجهتها إيران للولايات المتحدة في عين الأسد، أثبتت شرعية سياسات إيران الإقليمية، كما وفرت الأرضية لتقليص التواجد الأمريكي في المنطقة وانسحابه منها".

وفي الحديث عن إسرائيل، أكد شمخاني أن "من الاستراتيجيات الرئيسية للكيان الصهيوني هو التخويف من إيران وإحداث توتر في علاقات طهران مع جيرانها، لذلك فإننا نعتبر أي وجود اسرائيلي في منطقة الخليج مصدرا للتوتر والأزمات ومخالفا لمصالح إيران ودول المنطقة".

المصدر: "نور نيوز"