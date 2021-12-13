وزير الصحة البريطاني: "أوميكرون" بات يمثل 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، إن متحور "أوميكرون" بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

إقرأ المزيد

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون "سكاي نيوز"، إن "كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".

ولفت إلى أن "هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".

وأضاف إن بريطانيا لم تسجل حالات وفاة مؤكدة بأوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن "10 إصابات فحسب احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا". وقال: "إن أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن".

المصدر: "رويترز"