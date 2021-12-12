"الجنائية الدولية": سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا وندعو دول العالم للمساعدة في اعتقاله

دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، للمساعدة في اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المحكمة في تغريدة إن "سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا. يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة".

Saif #Gaddafi remains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in #Libya. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️ https://t.co/3oo1aFdH9x#justicematters#buildingsupportpic.twitter.com/O41YX0sBiG — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 12, 2021

وأرفقت المحكمة تغريدتها بصورة مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي "لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عام 2011".

جدير بالذكر أن محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا قضت في الأيام الماضية بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.

المصدر: RT