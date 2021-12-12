ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

اختتمت سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (ما يسميه الإسرائيليون بحائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ونشرت عيدان صورة لها على حسابها بموقع "تويتر" من أمام الحائط، وعلقت بالقول: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل.. القدس".

Going to miss my favorite city in Israel Jerusalem 💕 pic.twitter.com/XG1XjX7QKM — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 12, 2021

وكانت عيدان قد التقت في العاشر من الشهر الجاري، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، حسب ما أعلن نجل الأخير على "تويتر".

Was so good to meet in Israel my friend @RealSarahIdan , former Miss Iraq! היה כיף לפגוש בארץ את ידידה שלי מיס עירק לשעבר, שרה עידן. pic.twitter.com/fO1ktLMkte — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) December 10, 2021

وقبل ذلك بيومين، وصلت عيدان إلى إسرائيل للمشاركة في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات، وهذه هي الزيارة الثانية لها إلى إسرائيل وكان في استقبالها، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي.

وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق للعام 2017، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.

المصدر: وكالات