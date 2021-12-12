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ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

أخبار العالم

ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة
twitter/RealSarahIdan
سارة عيدان
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اختتمت سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (ما يسميه الإسرائيليون بحائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ونشرت عيدان صورة لها على حسابها بموقع "تويتر" من أمام الحائط، وعلقت بالقول: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل.. القدس".

وكانت عيدان قد التقت في العاشر من الشهر الجاري، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، حسب ما أعلن نجل الأخير على "تويتر".

وقبل ذلك بيومين، وصلت عيدان إلى إسرائيل للمشاركة في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات، وهذه هي الزيارة الثانية لها إلى إسرائيل وكان في استقبالها، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي.

وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق للعام 2017، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.

المصدر: وكالات

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