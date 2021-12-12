فرنسا.. مجهولون يخربون قبورا للمسلمين بمدينة ميلوز (صور)

أقدم مجهولون، أمس السبت، على تدنيس عشرات القبور الخاصة بالمسلمين في مدينة ميلوز بشمال شرق فرنسا.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية وحسابات على "تويتر" صورا للقبور التي تعرضت للتخريب بعد أن التقطها أحد الزوار، حيث اقتلع المخربون الأزهار المزروعة على القبور وخربوا شواهدها.

Dans ce pays où règne l'islamophobie on peut profaner un carré musulman dans un cimetière comme ici à Mulhouse dans l'indifférence générale pic.twitter.com/NOnNBAzeyv — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) December 11, 2021

ووصف المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في الألزاس عمل التخريب هذا بـ"الجبان والبغيض"، داعيا السلطات إلى "بذل كل ما في وسعها لإلقاء القبض على مرتكبي هذا العمل الدنيء وتقديمهم للعدالة".

كما أثار تدنيس القبور استنكار العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين المحليين.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية + RT