إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية "مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بدء تدريبات عسكرية "مفاجئة" جنوب إسرائيل "لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "تويتر": "بدأ مساء اليوم تمرين عسكري بصيغة مفاجئة بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستية وهيئة العمليات والذراع البرية حيث سيتم التدرب على تفعيل كامل المنظومة التكنولوجية واللوجستية والقوات البرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية".

وأردف أدرعي: "خلال التمرين الذي سيشارك فيه الآلاف من جنود الاحتياط ستشهد المنطقة تحركات نشطة لقوات عسكرية بالإضافة إلى نقل عتاد ثقيل وعربات مصفحة".

وتابع موضحا: "ستتدرب مراكز هيئة التكنولوجيا واللوجستية ومستودعات الطوارئ في المناطق العسكرية في الأيام المقبلة على نقل القوات المقاتلة ودعم الجهود البرية".

وأضاف: "يهدف التمرين المفاجئ والواسع لفحص جاهزية واستعداد قوات جيش الدفاع في المجالات اللوجستية حيث تم التخطيط له بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2021".

المصدر: RT