فرنسا.. مرشحة اليمين للرئاسة تتعهد بجعل بلادها "القوة الأولى في أوروبا"

تعهدت فاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين المحافظ للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل أن تجعل بلادها القوة الأبرز في أوروبا ووقف "الهجرة غير المنضبطة".

وانتقدت بيكريس في أول خطاب رئيسي لها ضمن حملتها الانتخابية إنجازات الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

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وقالت إنها ستسعى إلى "تجديد فرنسا في غضون خمس سنوات وتحويلها في غضون عشر سنوات لتكون القوة الأولى في أوروبا"، متعهدة أن تكون "قائدة محاربة في كل مرة تتعرض فيها فرنسا للتهديد".

وأضافت أنها "ستوقف الهجرة غير المنضبطة وتستعيد الأمن" في البلاد.

كما اتخذت موقفا متشددا ضد "محطمي التماثيل"، قائلة إنهم "يتخذون صفة الادعاء العام لماضينا"، بعد احتجاجات شهدتها فرنسا مستوحاة من حركة "حياة السود مهمة" استهدفت النصب التذكارية المرتبطة بالتاريخ الاستعماري لفرنسا.

وطالت انتقادات بيكريس المرشحين للرئاسة من اليمين المتطرف مارين لوبان وإريك زمور، مشيرة إلى أن "التطرف يزيد من مشاكل فرنسا بدون الرغبة في حلها أو القدرة على ذلك".

وقالت: "قبل أسابيع قالوا إننا قد دفنا وانقسمنا وخسرنا. لكننا عدنا متأهبين من أجل تحقيق النصر"، مضيفة "برنامجي راديكالي لأن الوضع يتطلب ذلك".

وتعهدت بيكريس أيضا بتخفيف قوانين العمل الفرنسية ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما وخفض ضريبة الميراث.

المصدر: "أ ف ب"