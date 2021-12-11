 
مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل

أخبار العالم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل
state.gov
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxqi

ذكرت واشنطن أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، ستزور كييف وموسكو في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر وسط تصاعد التوتر الروسي الأوكراني.

إقرأ المزيد
روسيا: تصرفات الغرب بشأن أوكرانيا تثير مخاطر عسكرية كبيرة قد تصل إلى نزاع واسع
روسيا: تصرفات الغرب بشأن أوكرانيا تثير مخاطر عسكرية كبيرة قد تصل إلى نزاع واسع

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن دونفريد ستزور كييف وموسكو من 13 إلى 15 ديسمبر للقاء مسؤولين حكوميين من أجل بحث "زيادة القدرات العسكرية الروسية" و"تعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأردف: "دونفريد ستشدد على أنه يمكننا تحقيق تقدم دبلوماسي وإنهاء النزاع في دونباس عن طريق تنفيذ اتفاقات مينسك بدعم صيغة نورماندي".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن دونفريد "ستزور بعد ذلك بروكسل في 15 و16 ديسمبر لإجراء مشاورات مع الحلفاء في الناتو والشركاء في الاتحاد الأوروبي حول الجهود الرامية إلى إيجاد حلف دبلوماسي" لقضية أوكرانيا.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب على السلطة في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

وفي 13 نوفمبر زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا، كما صعدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة خطابها ضد روسيا محذرة إياها من "دفع ثمن أي عدوان على أوكرانيا".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا