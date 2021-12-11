الشرطة الكرواتية تعثر على جثة طفلة تركية جرفها تيار نهر

أفادت الشرطة الكرواتية، السبت، بالعثور على جثة طفلة تركية عمرها 10 سنوات جرفها التيار بينما كانت أسرتها تعبر نهرا فاض على ضفافه على حدود سلوفينيا.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على الجثة على مسافة 400 متر من موقع قالت الوالدة إن ابنتها اختفت عنده أثناء عبورهم نهر دراجونيا في وقت متأخر من الخميس.

وعثرت الشرطة الكرواتية على الأم وهي ممسكة بجذع شجرة وسط النهر وتعاني من البرد والصدمة، وكان طفلاها الآخران قد وصلا إلى الجانب السلوفيني من النهر بالفعل.

وتشير الملابسات إلى أن الأسرة كانت تحاول دخول سلوفينيا، وهي مثل كرواتيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويواجه من يحاولون عبور الحدود خارج نقاط التفتيش الرسمية مخاطر طبيعية، كالبرد، إضافة إلى استغلال مهربي البشر لوضعهم.

المصدر: "أسوشيتد برس"