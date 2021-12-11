ولاية كنتاكي الأمريكية: حصيلة ضحايا الأعاصير قد تصل إلى 100 قتيل وعلى بايدن إعلان حالة الطوارئ

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، إن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 - 100 قتيل، داعيا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

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ونقلت قناة "إل إي أكس 18 نيوز" الإخبارية عن الحاكم قوله، اليوم السبت، إن سلسلة الأعاصير الحالية هي أكبر أنواع الأعاصير التي ضربت الولاية في تاريخها، موضحا أن حصيلة الوفيات من الممكن أن تصل إلى ما بين 70 - 100 شخص.

كما طالب بشير الرئيس بايدن بإعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في الولاية للتصدي لسلسلة الأعاصير، موضحا أن "هذه واحدة من أصعب الليالي في تاريخ كنتاكي، حيث تأثرت عدة مقاطعات، وهناك خسائر كبيرة في الأرواح".

وأضاف: "كنتاكي بحاجة إلى دعم فيدرالي للاستجابة لهذه الحوادث، لقد انقطعت الكهرباء بشكل واسع، وهناك حاجة لمولدات كهرباء طارئة في المنشآت الحيوية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم الولاية أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم على الأرجح غرب الولاية جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"