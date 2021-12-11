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طهران تعلن عن أخبار سارة في مجال تحييد العقوبات وتجاوز فاعليتها

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طهران تعلن عن أخبار سارة في مجال تحييد العقوبات وتجاوز فاعليتها
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة "لدينا أنباء طيبة بشأن تحييد وتجاوز فاعلية العقوبات في الأيام المقبلة".

وأضاف سعيد زاده اليوم في تصريحات صحفية: "نسعى إلى تحييد العقوبات من أجل رفعها.. في الأيام المقبلة سنسمع أخبارا سارة لتحييد العقوبات".

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وتابع قائلا في مقابلة قصيرة مع التلفزيون الايراني: "من خلال تعاملنا مع عدد من دول المنطقة حققنا انفراجات في القطاع المالي، لا استطيع التفصيل فيها حاليا، تحققت بعض هذه الخطوات ونتابع حقيق البعض الاخر .. خلال الأيام القادمة ستكون هناك أنباء إيجابية حول افشال وتقليل أثر العقوبات".

المصدر: RT، فارس

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