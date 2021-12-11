أردوغان ينتقد مواقع التواصل الاجتماعي

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أنه "لا يمكن لأي شركة مواقع تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون، بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية".

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وفي رسالة مصورة إلى القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، قال رجب طيب أردوغان: "الأكاذيب والأخبار المصطنعة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن "التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك وبات مشكلة أمن عالمية".

وأضاف أردوغان: "حياة الملايين شابها الظلام جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة".

المصدر: "الأناضول"