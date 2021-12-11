خبير مصري: لا يوجد مؤشرات على الاستعداد لتخزين ثالث في سد النهضة.

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن الصراع الداخلي بإثيوبيا يمنع استكمال عملية بناء سد النهضة.

وأضاف شراقي عبر "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن "صور الأقمار الصناعية أظهرت عدم وجود أي استعدادات للتخزين الثالث للسد الإثيوبي حتى الآن بسبب توقف الإنشاءات والتجهيزات الفنية لجسم السد".

وأوضح أستاذ الجيولوجيا أن "إثيوبيا لم تقم بفتح بوابات السد ولم يتم توليد الكهرباء منه حتى الآن".

ونفذت إثيوبيا الملء الأول لسد النهضة العام الماضي بطاقة 4.9 مليار متر مكعب من المياه، كما أعلنت إتمام الملء الثاني للسد في شهر يوليو الماضي بطاقة 3 مليار متر مكعب، فيما فشلت مساعيها لتخزين 13.5 مليار مكعب من المياه، بسبب مشكلات فنية كبيرة، وفق ما ذكره خبراء في إنشاء السدود.

المصدر: RT