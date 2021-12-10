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ماكرون: فتح أرشيف حرب الجزائر جزء من عمل عميق لكشف حقائق ضرورية

أخبار العالم

ماكرون: فتح أرشيف حرب الجزائر جزء من عمل عميق لكشف حقائق ضرورية
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا.

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962).

وقالت باشلو لمحطة "بي اف ام تي في" اليوم الجمعة "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".

ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وجاءت تصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعيد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر، الاتفاق على استئناف الحوار بين البلدين، اللذين تشهد العلاقات بينهما أزمة منذ أشهر.

المصدر: وكالات

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