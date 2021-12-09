إدارة بايدن محذرة إيران: سنتخذ خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" ضد إيران إذا أخفقت الدبلوماسية في حل برنامجها النووي.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، إن بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكدت بوضوح للطرف الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال للاتفاق النووي.

وتابعت بساكي: "نعتقد أن الدبلوماسية تمثل السبيل الأفضل. لكن في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية".

وأضافت: "إذا لم تتمكن الدبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، في واشنطن، إن الولايات المتحدة "مستعدة للانتقال إلى خيارات أخرى" في حال فشل الجهود الدبلوماسية الحالية، معربا عن خيبة أمله مما وصفه بعدم تصميم الطرف الإيراني على العمل الدبلوماسي البناء.

المصدر: "رويترز" + وكالات