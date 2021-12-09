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بريطانيا تتوقع مليون إصابة بمتحور "أوميكرون" حتى نهاية العام

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بريطانيا تتوقع مليون إصابة بمتحور
Reuters POOL
وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في بريطانيا قد يتجاوز المليون حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من تسجيل 568 إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون"، فقد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وأوضح أن تقديرات وكالة الرعاية الصحية البريطانية تشير إلى أن عدد الإصابات الحقيقي يزيد على العدد المؤكد بـ20 ضعفا، ويقترب من 10 آلاف حالة.

وتابع جاويد أنه حسب تقديرات الوكالة، فإن عدد المصابين قد يتجاوز المليون مع الوتائر الحالية لزيادة عدد الإصابات.

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وأشار إلى أن المناعة ضد "أوميكرون" أدنى منها ضد متحور "دلتا"، ولذلك قد تكون اللقاحات أقل فاعلية في منع انتقال العدوى.

وأكد على أهمية الجرعات المعززة من اللقاح لخفض تأثير متحور "أوميكرون"، مشيرا إلى نتائج أبحاث شركة "فايزر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن عن فرض بعض القيود للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

المصدر: نوفوستي

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