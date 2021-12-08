ساكاشفيلي يتخلف عن حضور محاكمته لأسباب صحية

أعلن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي أنه بسبب حالته الصحية لن يتمكن من حضور جلسة المحكمة يوم الخميس، حيث ستنظر محكمة مدينة تبليسي في قضية عبوره غير القانوني للحدود.

ونشر على "فيسبوك": "بسبب حالتي الصحية، لن أحضر المحاكمة غدا.. الشيء الوحيد الذي جعلني أرغب في الذهاب إلى المحكمة هو دعم أولئك الأشخاص الذين يتم قمعهم منذ عدة أشهر بسببي.. يجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور".



من جهتها، ستواصل محكمة العاصمة تبليسي غدا الخميس النظر في قضية عبور ساكاشفيلي للحدود بشكل غير قانوني.

وعقدت الجلسة الأولى للنظر في القضية في 16 نوفمبر الماضي، والتي لم يحضرها ساكاشفيلي أيضا.

المصدر: "تاس"