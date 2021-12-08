بيربوك: روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل لا يعقله الغرب
اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة آنالينا بيربوك، أن روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل غير معقول يصعب على الغرب تصوره.
وقالت: "يجب علينا أن نحلل بحذر حقيقة أن لاعبين مثل الصين وروسيا ودول أخرى يسعون لتحقيق المكاسب لأنفسهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نعتبرها مقبولة".
وأضافت: "وعليه، فيجب أن نفكر أكثر في كيفية التعامل مع هذا التفكير التنافسي والبديل.
وبعد كل ذلك، لا يمكننا السماح للمجتمع الدولي بالتشرذم بين معسكرات لا يمكن التوفيق بينها".
Das heißt auch: Deutschland bleibt sicherheitspolitisch verlässlich und außenpolitisch klar positioniert. Wir stehen fest zur europäischen Einigung, zum transatlantischen Bündnis und zu unseren multilateralen Verpflichtungen.— Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 8, 2021
المصدر: "تاس"
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