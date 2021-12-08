بيربوك: روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل لا يعقله الغرب

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة آنالينا بيربوك، أن روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل غير معقول يصعب على الغرب تصوره.

وقالت: "يجب علينا أن نحلل بحذر حقيقة أن لاعبين مثل الصين وروسيا ودول أخرى يسعون لتحقيق المكاسب لأنفسهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نعتبرها مقبولة".

وأضافت: "وعليه، فيجب أن نفكر أكثر في كيفية التعامل مع هذا التفكير التنافسي والبديل.

وبعد كل ذلك، لا يمكننا السماح للمجتمع الدولي بالتشرذم بين معسكرات لا يمكن التوفيق بينها".

Das heißt auch: Deutschland bleibt sicherheitspolitisch verlässlich und außenpolitisch klar positioniert. Wir stehen fest zur europäischen Einigung, zum transatlantischen Bündnis und zu unseren multilateralen Verpflichtungen. — Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 8, 2021

المصدر: "تاس"