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بيربوك: روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل لا يعقله الغرب

أخبار العالم

بيربوك: روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل لا يعقله الغرب
AFP Tobias SCHWARZ
وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة آنالينا بيربوك
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اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة آنالينا بيربوك، أن روسيا والصين تحاولان الاستفادة بشكل غير معقول يصعب على الغرب تصوره.

وقالت: "يجب علينا أن نحلل بحذر حقيقة أن لاعبين مثل الصين وروسيا ودول أخرى يسعون لتحقيق المكاسب لأنفسهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نعتبرها مقبولة".

وأضافت: "وعليه، فيجب أن نفكر أكثر في كيفية التعامل مع هذا التفكير التنافسي والبديل.

وبعد كل ذلك، لا يمكننا السماح للمجتمع الدولي بالتشرذم بين معسكرات لا يمكن التوفيق بينها".

المصدر: "تاس"

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